WBCが東京ドームで開幕野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾がオーストラリアに0-3で敗戦。2024年プレミア12王者がまさかの黒星スタートとなった。試合後の会見で台湾監督は猛省した。試合が動いたのは5回。2番手のチェン・ボーユーが先頭のウィングローブに死球を出すと、続く7番パーキンスに右越え2ランを浴びた。7回にも4番手のジャン・イーが、2024年