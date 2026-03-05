プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが５日、都内で記者会見し、デビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ〜ＣｈａｐｔｅｒＸ〜」で歌手の島谷ひとみが入場テーマソング「太陽神」を生で歌唱することを発表した。会見には島谷が登場し「フワちゃんです」とジョークを投げかけ「新たな曲を書き下ろしました。『太陽神Ｐｒｉｓｍ』を作りました」と２２日に新テーマソングを発表することを明かした。「太陽神Ｐｒｉ