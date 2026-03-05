プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが５日、都内で記者会見し、デビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ〜ＣｈａｐｔｅｒＸ〜」（２２日、横浜武道館）の追加対戦カードを発表した。黒潮ＴＯＫＹＯジャパンがＸと一騎打ち。さらにフワちゃんが神取忍、堀田祐美子と組んで暁千華、ジャガー横田、井上貴子と対戦する。黒潮についてＳａｒｅｅｅは「イケメンさん、アメリカ時代にとても仲良くしていただいて。