ＪＲＡは３月５日、２４年の中山牝馬Ｓ・Ｇ３を勝ったコンクシェル（牝６歳、栗東・清水久詞厩舎、父キズナ）が４日付で競走馬登録を抹消したと発表した。今後は生まれ故郷である北海道新冠町・ノースヒルズで繁殖牝馬となる予定。同馬は２２年７月のデビュー戦を勝利。翌年には桜花賞、秋華賞にも出走した。２４年にオープン入りすると、中山牝馬Ｓでは逃げ切って重賞ウィナーの仲間入りを果たした。ラストランは２月２８日