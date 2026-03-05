3児の母でタレントの山口もえ（48）が5日、都内で開催された「子育てとキャリアに関するお悩み相談室」に2児の父でお笑い芸人の小籔千豊（52）と共に登壇した。子育てしながら芸能界でキャリアを積み重ねた2人が、夫婦の対話の極意を明かした。【写真】珍しいペア？仲良く話す山口もえ＆小籔千豊山口が大切にしていることは「感じたこと、思ったことは”言葉”にする！」ということ。「夫婦で長く一緒にいるから『言葉にしなく