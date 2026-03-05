埼玉県警本部特殊詐欺事件で高齢女性から現金をだまし取ったとして、埼玉県警狭山署は5日までに、電子計算機使用詐欺と窃盗の疑いで、航空自衛隊小松基地（石川県小松市）に所属する自衛官能勢起有容疑者（30）＝同市向本折町＝を逮捕した。署によると、現金の出し子だった疑いがあり、容疑者は「金を引き出したのは間違いないが、詐欺については分からない」と容疑を一部否認している。逮捕容疑は昨年9月29日、氏名不詳者らと