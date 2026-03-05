◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC オーストラリア3-0チャイニーズ・タイペイ（5日、東京ドーム）WBCのオープニングゲーム、オーストラリア対チャイニーズ・タイペイの入場者数が4万523名と発表されました。平日の昼、日本の東京ドームで行われた一戦は試合前から会場の外には両チームのファンが大勢集まり、試合が始まるとチャイニーズ・タイペイのチアリーダーや大応援団が会場を埋め尽くしチームを後押しし