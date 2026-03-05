タレントの柏木由紀（34）とエルフの荒川（29）が5日、都内で「Believeカンファレンス2026」に登壇した。荒川はブルーを基調とした爽やかなワンピーススタイルで登壇。イベントでは、自身の人生を「モチベーショングラフ」で表現して振り返った。「めちゃくちゃ貧乏だった」という幼少期について「楽しく生きるより、生き抜く方がしんどくて。モチベーションどころじゃなかった。家も飛んでいって、ご飯もなかった。明日生きてたら