ドライブを楽しんでいたご夫婦とハスキー姉弟。運転席にはパパさん、助手席には弟ハスキーくんが乗っていて…。まるで恋人同士のような光景が話題になっているのです。 思わずニヤけてしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で46万回を超えて表示されており、3.3万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『手の置き場所よｗ』ドライブ中の夫と大型犬を、後部座席から撮影したら…思わずニヤける『後