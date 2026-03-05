カタール航空は、マスカットとリヤドから救援便の運航を、現地時間3月5日に開始する。運航するのは、マスカット発ロンドン/ヒースロー、ベルリン、コペンハーゲン、マドリード、ローマ、アムステルダム行きと、リヤド発フランクフルト行き。運航再開に関する情報は、現地時間3月6日午前9時に改めて発表を予定している。ドーハのハマド国際空港は、現在も閉鎖が続いている。