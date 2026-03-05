京都府教育委員会は、あす６日に行われる府内の公立高校入試の中期選抜について、志願者数と学校ごとの倍率などを発表しました。全体の倍率は０．８１倍前年度を０．０８ポイント下回る選抜を行う６１校全体の倍率は、募集人員６５０３人に対し、志願者数５２４５人となり、倍率は０．８１倍でした。これは前年度の０．８９倍を０．０８ポイント下回っています。学科別の倍率は次のとおりで、定時制の専門学科を除くすべての