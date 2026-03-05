Ｊ２磐田は７日、アウェーでＪ２藤枝と対戦する。今季初の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ静岡県勢対決に向け、５日は磐田市内で調整。コンディション不良で離脱していたＤＦヤン・ファンデンベルフ（３１）が全体練習に合流し、藤枝戦での実戦復帰に意欲を見せた。４バックの右センターバックを務めるファンデンベルフは、７日の開幕戦から２試合連続でスタメン出場していたが、第３節（２月２１日）・Ｊ３松本戦前のウォー