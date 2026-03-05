◆オープン戦ＤｅＮＡ―中日（５日・横浜）中日とのオープン戦に先発した竹田祐投手（２６）は、３回３失点だった。初回２死三塁から細川に左中間フェンス直撃の適時二塁打を浴び先制点を奪われると、続くサノーにもタイムリーを許しさらに１点を失った。２回は三者凡退に抑えるも、３回２死一、二塁から福永に一、二塁間を破る適時打を浴びて３点目を奪われた。課題の残る登板となった右腕は「自分なりに試したいことがあ