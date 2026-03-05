ＪＲＡは５日、１日のチューリップ賞・Ｇ２を制したタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）が、左第１指骨を剥離骨折したことを発表した。２歳時から新潟２歳Ｓ２着、アルテミスＳ３着、阪神ＪＦ３着と重賞戦線で好走。前走の桜花賞トライアルで初タイトルを獲得し、本番でも有力候補に名乗りを上げていた。休養期間は未定。