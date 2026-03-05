お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が5日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストから妻とのなれ初めを明かされる場面があった。この日のゲストは俳優の風間俊介、伊礼彼方と女優の岡本玲。岡本は番組レギュラーとの関わりを問われ「実は澤部さんが昔よくご飯を食べていたお店が一緒で。たまたまお見かけしていて」と打ち明けた。続けて「今の奥さまが出会った居酒屋だったんですよね