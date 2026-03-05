管理職比率は上がりつつある。それでも、経営の意思決定層に近づくほど女性の姿は急速に少なくなる。国際女性デーを前に、日本企業の「最後の壁」を示す数字があらためて浮き彫りになった。株式会社チェンジウェーブグループによると、プライム上場企業の全役員１８，７０５人のうち、社内出身の女性役員はわずか２．２％（約４１２人）にとどまっている。社外役員では女性比率が１６．２％であるのに対し、社内昇進による女性