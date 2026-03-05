世界的な人気を集めた英国のボーイズグループ、ワン・ダイレクションの中心メンバーであるハリー・スタイルズ（３２）が、２０２４年に死去したメンバーの故リアム・ペインさん（享年３１）の死について初めて沈黙を破った。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が４日、報じた。リアムさんは２４年１０月、アルゼンチン・ブエノスアイレスのカーサ・スール・パレルモ・ホテルの３階にある客室のバルコニーから転落して亡