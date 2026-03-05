【「超かぐや姫！」グッズ（5点）】 3月5日～予約受付開始 5月 発売予定 価格：550円～ ホビーストックは、アニメ映画「超かぐや姫！」より「超かぐや姫！ トレーディングアクリルカード」、「超かぐや姫！ A6ビジュアルアクリルプレート」（10種）、「超かぐや姫！ インスタントフォト風ステッカー」（10種）、「超かぐや