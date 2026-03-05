第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が５日、東京ドームで開幕した。２０２４年「プレミア１２」覇者の台湾が１次ラウンドＣ組のオープニングゲームに登場。初戦先発の大役を担った徐若熙投手（２５＝ソフトバンク）が、オーストラリアを相手に４回無失点の快投を見せた。正午プレーボールの試合ながら野球熱の高い台湾のファンが集結。ほぼ満員となった注目の開幕戦で、期待に応える見事なパフォーマンスを披露