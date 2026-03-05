ビデオリサーチは、1月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(25年12月29日〜26年2月1日)をまとめた。1位は、12月31日に放送されたNHK総合『第76回NHK紅白歌合戦』で、約38万8千件に上った。(左から)『第76回NHK紅白歌合戦』司会の鈴木奈穂子アナ、今田美桜、有吉弘行、綾瀬はるかこのランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成し