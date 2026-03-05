【モデルプレス＝2026/03/05】モデルの堀田茜が3月5日、「ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT」に出席した。【写真】33歳人気モデル、ほっそり美脚披露◆堀田茜、ミニ丈ドレスで美脚披露堀田は、商品と合わせた赤く柔らかい素材感が印象的なミニ丈のワンピースを着こなし。ほっそりとした美しい脚をのぞかせ、抜群のスタイルを披露した。自分を大切にしていると感じる瞬間について問われると「年々思うのは、食事を自分のために時間