ENHYPENのジェイが、スポーティーかつ洗練された魅力を披露した。ジェイは3月4日、グループの公式インスタグラムを更新。「my new shoes」というコメントとともに、写真を投稿した。【写真】「完璧なイケメン」ジェイ、“シャープな横顔”公開された写真のジェイは、カーキのミリタリー風ジャケットにグレーのデニム、そしてスニーカーを合わせた、ラフながらも都会的なストリートファッションに身を包んでいる。開放感あふれる屋