ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」、「ヴィクトリアステーション」では、3月12日(木)より看板メニューのハンバーグを新たな食べ方で楽しめる「トマトサルサ大俵ハンバーグ」を発売する。完熟トマトの甘みやザク切り野菜の食感、ハラペーニョのピリ辛さが特徴のオリジナルトマトサルサソースで、すり鉢で大葉やブラックペッパーと合わせて擦ることで、爽やかな香りが牛肉の旨みを引き立てる仕立てだ。169店舗で販