【DMM通販：「GUNDAM ASSEMBLE」抽選販売】 抽選期間：3月5日14時～3月11日14時 当選発表：3月13日から4日以内 「GUNDAM ASSEMBLE STARTER SET 01」 DMM通販にて、ボードゲーム「GUNDAM ASSEMBLE」の抽選販売を実施している。抽選期間は3月11日14時まで。当選発表は3月13日から4日以内に行なわれる。 今回DMM通販では、BANDAI SPIRITSのボードゲ