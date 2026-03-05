スギ花粉の飛散のピークになっている所が多くなっています。明日6日(金)は東北南部や関東、東海、近畿で一番上のランクの「極めて多い」予想になっています。北陸でも非常に多く飛ぶ所があるでしょう。スギ花粉の飛散のピークはまだ続きそうです。明日6日(金)は西から天気が下り坂晴れる近畿から東北南部は「極めて多い」明日6日(金)は前線を伴った低気圧が西から近づくため、天気は下り坂です。九州や中国、四国は次第に雨が降