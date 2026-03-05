張り紙で買い替え補助金をＰＲする山西省太原市の家電店。（資料写真、太原＝新華社記者／王皓）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、商品消費の拡大と高度化、消費財の買い替えを促進するため、2500億元（1元＝約23円）の超長期特別国債を充てて政策実施メカニズムの適正化を図ると明らかにした。また1千億元の財政金融協同内需促進特別資金を設立し、