イラン情勢を受けエネルギー価格が急騰するなか、ロシアのプーチン大統領はヨーロッパへの天然ガス供給からの即時撤退を示唆しました。【映像】プーチン氏「政治的意図はない」欧州への供給撤退を示唆プーチン大統領は4日、EU＝ヨーロッパ連合が4月中にロシア産のガスに新たな規制を導入することを念頭に、「ヨーロッパへの供給を直ちに停止し、新たな市場に進出する方が理にかなっている」という考えを示しました。「ビジネス