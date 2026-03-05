2015年に千葉県の香取神宮に油のような液体をかけたとして逮捕された男が「聖霊に導かれるまま訪れた」と供述していることがわかりました。【映像】連行される容疑者の様子アメリカ在住の金山昌秀容疑者（63）は2015年、香取神宮の拝殿などに油のような液体をかけた疑いがもたれています。警察によりますと、金山容疑者は事件後にアメリカに渡っていましたが、現地当局から身柄が引き渡され、きのう逮捕されました。その後