国民民主党の玉木代表は、給付付き税額控除などを検討する国民会議への参加を表明しました。【映像】2月に開催された国民会議の様子国民・玉木代表「こちらの要請を受け入れて頂きましたので、我々として国民会議に参加をしたい」玉木代表は条件としていた「有識者の選任のあり方」などが受け入れられたとしています。一方、中道改革連合、立憲民主党、公明党も3党で足並みを揃えて国民会議に参加するタイミングを模索してい