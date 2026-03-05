北海道上富良野町で1人がなだれに巻き込まれたと通報がありました。【映像】「なだれに巻き込まれた」通報があった上富良野町午前10時半ごろ、上富良野町の上富良野岳で「なだれに巻き込まれた人がいる」と通報がありました。警察などによりますと、15人ほどのパーティーのうち台湾から来た男性がなだれに巻き込まれたとみられています。同行者が救助したという情報もあるということです。（ANNニュース）