ソフトバンク、ブルージェイズなどでプレーした独立リーグ・栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則内野手（44）が5日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」にリモートで生出演。この日開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）侍ジャパンの大谷翔平投手（31）の臨戦過程について、見解を示した。6日に台湾との1次ラウンドC組初戦を迎える侍ジャパン。大谷は強化試合2戦に出場し、2日のオリックス戦では3打数無安打