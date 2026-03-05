スノーボード男子ハーフパイプで、２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が５日、都内で取材に応じた。連覇を目指した２月のミラノ・コルティナ五輪は、骨盤骨折を含む大けがを抱えながら出場して７位。現在の状態について「まだ膝の感覚はない」と明かしつつ、「日に日に回復に向かっている。いい状態に近づいている実感はある」とうなずいた。ミラノ・コルティナ五輪の開幕２０日前。Ｗ杯で激し