4日、都内で短編オムニバス映画『GEMNIBUS vol.2』完成報告会が行われ、俳優の黒島結菜（28）らが登壇した。黒島は、短編作品の1つで、予想外の妊娠とキャリアとの間で揺れる30代の独身女性を演じた。【映像】黒島結菜が語る“女性のたくましさ”自身も出産と育児を経験している黒島は、役を演じた感想を語った。黒島「私も実際に出産と子育てを経験していて、その中で“女性って本当にたくましいな”っていうのをとても感じた