1次ラウンドグループC○オーストラリア3−0台湾●＜現地時間3月5日東京ドーム＞日本時間5日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドが開幕。6大会連続の出場となるオーストラリア代表が完封勝利で初陣を飾った。試合はスコアレスの5回裏、7番ロビー・パーキンスが2番手・陳柏毓の代わり端を捉え、右中間スタンドへ大会第1号となる先制2ラン。7回裏には、2024年MLBドラフトで全体1位