Image: ニトリネット ここで一生巣ごもりできます。3月3日はひな祭りでしたが、ちらし寿司だけでなく“いなり寿司”を食べたご家庭もあるのでは？ 甘じょっぱさが染み染みで安価ないなり寿司は、もはや日本のソウルフードです。いなり寿司が好きな人は、食べるだけでなくそのものになってみるのもオツではないかと思います。巨大油揚げのブランケットニトリの「全身包まれて入れるブランケッ