2024年MLBドラフト全体1位・バザーナが7回に右越えソロ■オーストラリア 3ー0 チャイニーズ・タイペイ（5日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組が5日、東京ドームで開幕した。オーストラリアはチャイニーズ・タイペイに快勝し、2大会連続の1次ラウンド突破へ好発進を切った。3年15億円でソフトバンク入りした剛腕シュー・ルオシー（徐若熙）は、4回3奪三振2安打無失点。豪州はオリオールズで