知的障害者が事件の容疑者や被告、受刑者になった際の支援について考える研修会が2月、福岡市内であった。生活困窮や孤立など生きづらさを抱えているのに十分な福祉支援を受けられず、犯罪を繰り返してしまう「累犯障害者」と呼ばれる人たちがいる。地域の中で自分らしく暮らせるよう、司法と福祉がしっかりつながる大切さが議論された。（酒匂純子）