鎖国下、情報や史料を入手するにはハードルが高かった江戸時代。平戸藩の9代藩主松浦静山と、10代藩主熈（ひろむ）は、途方もない労力をかけてさまざまな品を集め、分類した。漢籍、洋書、鉱物、絵巻、武具、茶道具…その数は約3万件にも上る。膨大さのあまり、今も長崎県平戸市の松浦史料博物館で全容把握のための調査が続けられている。