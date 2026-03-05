実り豊かな筑後路を歩いて体感する「久留米つつじマーチ」（西日本新聞社などでつくる実行委員会主催）が4月18、19日、福岡県久留米市の市中央公園を発着点として開かれる。事前申し込みは3月13日まで。当日参加も可能で、会場で受け付ける。4月18日は、歴史の道草野・善導寺（30キロ、午前7時半出発）▽大パノラマ森林つつじ公園（20キロ、同8時半出発）▽市美術館石橋文化センター（10キロ、同10時出発）▽つつじ咲く