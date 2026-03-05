8歳の男児を静岡県三島市内の山中に置き去りにした保護責任者遺棄の疑いで逮捕された母親と交際相手の男性について、静岡地方検察庁沼津支部は3月5日付で不起訴処分にしました。 不起訴処分となったのは静岡県東部に住む女性（28）と交際相手の男性（28）です。 2人は2月22日午後2時頃、女性の息子で8歳の男児を三島市の山中に置き去りにした保護責任者遺棄の疑いで逮捕・送検されていました。置き去りにされた男児は近くの施設