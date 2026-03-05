■『RIZIN.52』メディアデー（5日・都内ホテル）第9試合でビクター・コレスニックと対戦予定だった相本宗輝が、今月3日に自転車を運転中に自動車と接触する交通事故に遭い、ドクターストップで欠場することが発表された。代役として、武田光司が緊急参戦しコレスニックと71キロ契約で対戦することも決定した。【動画】秋元強真「格闘技を始める前はビビリのサッカー少年」“同世代”那須川龍心と初対談選手のインタビューが行