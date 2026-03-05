◇オープン戦DeNA ― 中日（2026年3月5日横浜）開幕ローテーション入りを狙うDeNAの2年目・竹田祐は3回を6安打1奪三振で3失点だった。実戦は2月18日のヤクルトとの練習試合以来。初回2死三塁から細川にカーブ、サノーに直球と、いずれも初球を適時打された。「（細川の適時打は）2死三塁での初球。もっと大事にいけたし、（ボール）球を使えば良かった。反省点です」24年ドラフト1位で入団し、ルーキー年だった昨季