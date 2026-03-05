人生の中で何度も経験することのない不動産売却。いざ検討する段階になって「何から始めればいいのか分からない」と戸惑う人も少なくない。そうした実態が、株式会社ＮＥＸＥＲと不動産のいろは屋による調査で明らかになった。調査は「将来的に不動産売却をする予定がある」と答えた全国の男女１０７人を対象に実施された。売却を検討する理由として最も多かったのは「相続した（または相続予定の）不動産がある」で４７．７％