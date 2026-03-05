モデルで女優の紺野彩夏がほろ酔いショットを公開した。５日までにインスタグラムで「パクチーサワーおいしかった！」とつづると、メガネをかけジョッキでサワーを飲む姿などをアップした。この投稿には「前髪あげてる」「ほろ酔いこんちゃん」「どんな味か気になる」「聞いた事ないかも」「一緒に吞みたいよぉ〜」「可愛すぎです」「バブい」などの声が寄せられている。