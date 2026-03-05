丸亀警察署 丸亀署は5日、住居不定で無職の男（53）を不同意性交等の疑いで逮捕しました。男は「やっていません」と容疑を否認しています。 警察によりますと、男は2025年11月25日午前4時ごろから5時ごろまでの間、丸亀市で元交際相手の40代の女性に対し、同意がないのにわいせつな行為をした疑いが持たれています。 男は2025年12月、13歳未満の少女に対する不同意わいせつの疑いで警察に逮捕され、その後、元交際相手の