アジア株反発も買い続かない可能性イランが攻撃継続、対米強硬姿勢崩さず 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 25498.18（+248.70+0.98%） 中国上海総合指数 4116.77（+34.30+0.84%） 台湾加権指数 33734.63（+905.75+2.76%） 韓国総合株価指数 5632.69（+539.15+10.58%） 豪ＡＳＸ２００指数 8948.40（+47.19+0.53%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79444.19（+328.00+0.41%）