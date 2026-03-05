５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／邢広利）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、第15次5カ年規画（2026〜30年）の主な目標と任務を発表した。国内総生産（GDP）成長率については、5年間にわたって適正水準を維持し、各年の具体的な成長率は実際の状況に応じて設定するとの方針を掲げた。これにより、1人当たりGDPを35年ま