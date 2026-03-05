俳優の堀田茜が5日、東京・ヨドバシJ6ビルで開催された『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席した。【全身ショット】綺麗…真っ赤なドレス姿で登場した堀田茜大切にしていることを問われた堀田は「寝る前に1日あった良いことを3つ頭で考えながら眠りにつくということをやっています」と回答。「平凡な日々だったなという1日が、悪くなかったなというポジティブな思考になり、そのまま眠ることができる」と語ると、MCも思