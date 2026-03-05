医師免許を持たずに美容外科手術を行ったとして、ミャンマー人の男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、ミャンマー国籍のチー・チャン・コ容疑者とソウ・ウィン・ナイン容疑者は、去年5月から先月にかけ東京・武蔵野市のビルなどで、医師免許を持たずにミャンマー人女性3人に対し、まぶたを切開するなどの美容外科手術を行った疑いが持たれています。2人は、SNSにミャンマー語で「日本で美容整形をやっている」と投稿して客