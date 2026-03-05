６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに、パラアイスホッケー日本代表が２大会ぶりに出場する。最年長のＦＷ吉川守選手（５６）は１９９８年の長野以降、日本が出場する６大会全てで代表に名を連ねてきた。一度は代表引退を表明し、その後の大けがも乗り越えたレジェンドが「集大成」と位置づける大舞台に臨む。（長野支局一條裕二）１８歳でバイク事故、リハビリで出会った「氷上の格闘技」「復帰までの道の